В деле об убийстве детей в Севастополе есть ряд задержанных
17:21, 01 марта 2011Крым
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Шеф МВД не рапортует заранее
Милиция задержала ряд лиц по подозрению в убийстве в январе этого года двух девочек в Севастополе, сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ во вторник на пресс-конференции в Киеве.
"Есть задержанные лица, которые реально подозреваются, но говорить об их стопроцентной причастности я не могу, - необходимо провести экспертизы… Я не сторонник рапортовать заранее", - сказал он.
10-летняя Анастасия Балябина и 11-летняя Татьяна Мизина ушли со двора дома в Севастополе 4 января и не вернулись. С 5 января велся их поиск. 10 января милиция возбудила уголовное дело по статье "убийство". Поздним вечером 29 января были обнаружены тела детей со следами насильственной смерти.
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