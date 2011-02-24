Бомбу, могущую разнести пару домов, подорвали в Крыму (фото)

Пиротехники уничтожили в четверг в Севастополе немецкую 250-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную жителями города возле домов в Карантинной балке, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Снаряд лежал под землей, на глубине 20 сантиметров, в полусотне метров от частного сектора и мог взорваться в любой момент. «Разлет осколков при взрыве - до двух километров. В этот радиус попадали населенные пункты», - говорится в пресс-релизе.

Бомбу два дня охранял наряд милиции. Утром 24 февраля началась эвакуация жителей близлежащих домов. Сотрудники ГАИ перекрыли движения машин от улицы Руднего до села Хмельницкое, тем временем, бойцы МЧС погрузили снаряд в спецавтомобиль, отвезли на полигон и подорвали.

Ежегодно в Севастополе обезвреживаются около сотни подобных боеприпасов.

Фото севастопольских спасателей