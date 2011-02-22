Убыток от земельных махинаций экс-мэра Алупки составляет $5 млн

Прокуратура оценивает в 40 миллионов гривен убыток от незаконных операций с землей на южном берегу Крыма, в которых обвиняются бывший мэр Алупки, главный архитектор города и землеустроитель, сообщила во вторник пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура в конце прошлой недели закончила досудебное следствие и предъявила чиновникам обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: совершение преступления организованной преступной группой (ст. 28), злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364), превышение власти или служебных полномочий (ст. 365), должностная подделка (ст. 366).

Экс-мэру, архитектору и землеустроителю инкриминируется незаконное отчуждение земель детского противотуберкулезного санатория имени Боброва площадью 6,4 гектара, а также противоправное предоставление в пользование земучастков площадью 6 и 1,5 га в городском парке и в стометровой зоне моря соответственно. «Размер убытков составляет почти 40 миллионов гривен», - говорится в пресс-релизе генпрокуратуры.

Напомним, Киевский райсуд Симферополя в октябре 2010 постановил арестовать тогдашнего мэра Алупки Андрея ХАРИТОНОВА, главного архитектора и землеустроителя города по подозрению в незаконной передаче в собственность граждан участков, находящихся в пользовании санатория имени Боброва.