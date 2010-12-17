Дело о кредитной афере на миллионы гривен дошло до суда

Следственное управление крымской милиции направило в суд материалы расследования уголовного дела по факту присвоения имущества членов кредитного союза «Южный» в особо крупном размере, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Осенью 2009-го года в милицию начали обращаться обманутые вкладчики. По данным ревизии, о которой сообщал крымский главк МВД, нанесенный вкладчикам ущерб составил 64,9 млн. грн. Общее количество потерпевших - более трех тысяч человек.

«В афере с вкладами обвиняется четыре лица, которые по очереди сменяли друг друга на руководящих должностях кредитного союза», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Двум предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины (присвоение средств, легализация доходов, полученных преступным путем), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Двум другим инкриминируется служебная халатность (ч.2 ст.367 УК).

Материалы дела переданы в Киевский райсуд Симферополя для рассмотрения по существу.

Союз «Южный» создан в 2001 году.