Куницын прогнозирует после выборов усиление президентской власти
18:00, 13 июля 2010Крым
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Рейтинг Януковича уже сейчас 78%?
|© UNIAN
”С учетом очень мощного рейтинга президента, который он продолжает удерживать, скорее всего, по итогам местных выборов президентская вертикаль будет усилена на местах, в том числе и в Крыму. Люди хотят стабильности, президенту доверяют”, - сказал КУНИЦЫН на пресс-конференции в Симферополе.
Крымский постпред считает, что рейтинг Виктора ЯНУКОВИЧА сыграет значимую роль на выборах для Партии регионов.
”По последним опросам, его рейтинг составляет 78%”, - заявил КУНИЦЫН.
Выборы в местные органы власти пройдут 31 октября по мажоритарно-пропорциональной системе. В них не смогут принять участие блоки партий.
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