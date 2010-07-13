Куницын прогнозирует после выборов усиление президентской власти

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Сергей КУНИЦЫН прогнозирует усиление президентской власти в регионах страны после проведения местных выборов, назначенных на конец октября.

”С учетом очень мощного рейтинга президента, который он продолжает удерживать, скорее всего, по итогам местных выборов президентская вертикаль будет усилена на местах, в том числе и в Крыму. Люди хотят стабильности, президенту доверяют”, - сказал КУНИЦЫН на пресс-конференции в Симферополе.

Крымский постпред считает, что рейтинг Виктора ЯНУКОВИЧА сыграет значимую роль на выборах для Партии регионов.

”По последним опросам, его рейтинг составляет 78%”, - заявил КУНИЦЫН.

Выборы в местные органы власти пройдут 31 октября по мажоритарно-пропорциональной системе. В них не смогут принять участие блоки партий.