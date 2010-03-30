Крым выразил соболезнования России из-за терактов в метро

Спикер крымского парламента Владимир КОНСТАНТИНОВ выразил соболезнования президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ в связи со взрывами в московском метро, забравшими почти четыре десятка человеческих жизней.

«Выражаем Вам и братскому российскому народу глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными террористическими актами в московском метрополитене. Это чудовищное злодеяние не оставило нас равнодушными. Скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате», - говорится в телеграмме, направленной российскому лидеру.

«Надеемся, что совершенное тяжкое преступление будет в кратчайшие сроки раскрыто, и виновные понесут неотвратимое наказание. Примите искренние слова сопереживания и поддержки всем пострадавшим, их родным и близким», - отметил КОНСТАНТИНОВ.

Два взрыва на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» прогремели утром 29 марта с интервалом менее часа. Возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».

Число жертв взрывов возросло до 39 человек. В больницах Москвы находится 71 пострадавший.