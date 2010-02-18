Абхазия советует Грузии успокоиться: флот России не уходит из Крыма

14:07, 18 февраля 2010
Крым
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Багапш в Москве играет мышцами

Вопрос о возможном переводе Черноморского флота РФ после 2017 года из Крыма в Абхазию не рассматривается, заявил президент Абхазии Сергей БАГАПШ.

«Не стоит вопрос о переводе Черноморского флота», - сказал БАГАПШ на пресс-конференции в Москве, передает УНИАН.

«Вы, наверно, слышали интервью избранного президента Украины ЯНУКОВИЧА. После 2017 года, возможно, будет пересмотрен договор. Наверно, Грузии нужно уже успокоиться - у нас достаточно сил и без Черноморского флота», - добавил он.

Руководство РФ приняло решение создать военные базы численностью по 3700 человек каждая в Абхазии и Южной Осетии.

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