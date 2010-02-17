Крым просит лишить Бандеру звания

Крымский парламент обращается в Конституционный суд Украины с просьбой признать не соответствующим законам страны указ президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении лидеру организации украинских националистов Степану Бандере звания Героя посмертно.

За утверждение текста конституционного представления на заседании в среду проголосовали 79 из 85 парламентариев.

Верховная Рада Крыма считает, что решение ЮЩЕНКО не соответствует ряду статей Конституции, закону 2000 года о госнаградах и указу президента 2002 года о звании Герой Украины.

Депутаты указывают, что звание «присваивается гражданам Украины за осуществление выдающегося героического поступка или выдающихся трудовых достижений».

Вместе с тем, считают в крымском парламенте, Бандера «никогда не был гражданином Украины», поскольку родился в 1909 году «в селе Старый Угринов Калушского уезда, находившегося в составе Австро-Венгрии (ныне Ивано-Франковская область Украины)», во время Второй мировой войны «большую часть времени находился на территории, подконтрольной фашистской Германии», в послевоенный период - «проживал на территории Западной Германии». «Во многих исторических изданиях Бандеру неоднократно называют "иммигрантом" и причисляют к категории "безгосударственных иностранцев", то есть "лиц без гражданства"», - говорится в представлении.

Кроме того, заявляют депутаты, звание Герой «не присваивается за заслуги, которые имели место в прошлом и не связаны со становлением и развитием независимой Украины».

Парламентарии отмечают, что «возможные заслуги» Бандеры «не могут быть связаны со становлением и развитием независимой Украины», поскольку он умер в 1959 году, а Украина стала независимым государством в 1991-ом.

Помимо этого, крымские депутаты 64 голосами из 84 приняли обращение к новоизбранному президенту страны с просьбой отменить указы ЮЩЕНКО о присвоении Бандере звания Героя и о чествовании участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке.

«Бережное отношение к исторической памяти, уважение к своему народу - вот что должно быть положено в основу деятельности гаранта Конституции Украины, а не антиисторические по сути и безнравственные по содержанию акты, оскорбляющие десятки миллионов людей», - говорится в обращении.

Кроме того, парламентарии 56 голосами из 83 приняли заявление, в котором выразили возмущение действиями ЮЩЕНКО из-за указа о присвоении Бандере звания Героя. «Стране с такими "героями" придется еще долгое время обелять и восстанавливать репутацию своего государства как на внутриполитической, так и на международной арене», - сказано в заявлении.

ЮЩЕНКО заявил о присвоении Бандере звания Героя, выступая с речью по случаю Дня Соборности 22 января. Награду из рук главы государства получил внук проводника ОУН.

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, которого центризбирком объявил победителем президентских выборов, в интервью российскому каналу пообещал рассмотреть вопрос об отмене указа о присвоении Бандере звания Героя.