В Крыму переживают, что грузинский десант высадится в Украине и устроит бойню

Не допустить беспорядков с участием граждан Грузии во время второго тура президентских выборов в Украине призывает президиум Верховной рады Крыма действующего главу государства Виктора ЮЩЕНКО, спикера Владимира ЛИТВИНА, генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО, главу службы безопасности Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, центризбирком, Парламентскую ассамблею Совета Европы и грузинский парламент.

«Президиум Верховной рады Крыма выражает глубокую обеспокоенность в связи с поступающей из разных регионов Украины информацией о прибытии в страну под видом наблюдателей большого числа граждан Грузии, действия которых во время проведения второго тура президентских выборов, инспирируемые нынешней исполнительной властью Украины, могут спровоцировать массовые беспорядки вплоть до кровопролития среди мирного населения, дезорганизовать работу избирательных участков и, в конечном итоге, сорвать голосование. В первую очередь это касается восточных и южных регионов Украины», - говорится в заявлении, принятом во вторник на заседании президиума большинством его членов.

Авторы обращения призывают принять «исчерпывающие меры по предотвращению подобного развития событий, защите конституционного строя государства, соблюдению законности правопорядка, обеспечению для каждого украинского избирателя возможности на реализацию своего права выбора».

«В ответственный для страны политический момент необходимо сделать все возможное, чтобы повсеместно обеспечить общественный порядок, стабильное функционирование органов государственной власти и местного самоуправления, личную безопасность граждан», - считают в президиуме крымского парламента.