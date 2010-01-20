«Артек» готов принять 1800 детей

Международный детский центр «Артек» (Крым) и детский центр «Молодая гвардия» (Одесса) начнут первые смены этого года 6 февраля, сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Юрий ПАВЛЕНКО.

«В этом году никаких проблем с началом работы «Артека» и «Молодой гвардии», несмотря на отсутствие госбюджета, не будет. Первая смена начнется 6 февраля», - сказал он на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

Министр уточнил, что «Артек» на первую смену сможет принять 1800 детей, «Молодая гвардия» - 400 детей.