Мэр Коктебеля сбил пешехода (обновлено)

Автомобиль, которым управлял мэр крымского поселка Коктебель Алексей БУЛЫГА, сбил насмерть пенсионера, сообщила сегодня газета "Кафа"

Авария произошла вечером 18 декабря в селе Насыпное.

Машина марки KIA сбила 72-летнего феодосийца, переходившего дорогу. Пешеход получил многочисленные травмы и погиб на месте аварии.

Газета "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу Управления ГАИ Крыма сообщает: "Пешеход переходил дорогу в темном неположенном месте, где и был совершен наезд".

"Перед поворотом на Коктебель притормозил до 60 км в час, а навстречу шел целый потом машин. Моросило, поэтому свет фар буквально слепил. Около дорожно-эксплуатационного участка в Насыпном метров 70 после пешеходного перехода проехала навстречу машина с мощными фарами. И в ту же секунду я ощутил удар в левое крыло моей машины, стал тормозить, так как понял, что на мой автомобиль налетел прохожий, очевидно убегавший от встречной машины", - говорит БУЛЫГА.

Гаишники предполагают, что пенсионера ослепил свет фар встречной машины, он заметался посреди дороги. Наткнувшись на машину мэра Коктебеля, мужчина упал на капот и закрыл своим телом лобовое стекло.

"К тому времени машина уже остановилась. Я вызвал "скорую". Пешеход был еще жив, но к приезду медиков скончался на моих руках", - сказал мэр.

ГАИ ведет расследование, но предварительно дознаватели неофициально сказали, что вины БУЛЫГИ, скорее всего, нет. Он действительно сбавил скорость, подъезжая к повороту на Коктебель, пишет "Комсомолка".