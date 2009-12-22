Машина влетела в дерево: есть жертвы
10:01, 22 декабря 2009Крым
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Авария на западе Крыма
Один человек погиб и двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с деревом в западном Крыму, сообщила пресс-служба крымской Госавтоинспекции.
Водитель не справился с управлением автомобиля «Таврия» в понедельник в Сакском районе, машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.
Погиб 37-летний пассажир.
Травмированы 36-летний пассажир и 31-летний водитель легковушки.
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