Машина влетела в дерево: есть жертвы

10:01, 22 декабря 2009
Крым
1

Авария на западе Крыма

Один человек погиб и двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с деревом в западном Крыму, сообщила пресс-служба крымской Госавтоинспекции.

Водитель не справился с управлением автомобиля «Таврия» в понедельник в Сакском районе, машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

Погиб 37-летний пассажир.

Травмированы 36-летний пассажир и 31-летний водитель легковушки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter