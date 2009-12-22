Машина влетела в дерево: есть жертвы

Один человек погиб и двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с деревом в западном Крыму, сообщила пресс-служба крымской Госавтоинспекции.

Водитель не справился с управлением автомобиля «Таврия» в понедельник в Сакском районе, машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

Погиб 37-летний пассажир.

Травмированы 36-летний пассажир и 31-летний водитель легковушки.