Бизнесменов, которые не вернули $37 тысяч кредита, разоблачили в Крыму

Должностные лица частного предприятия, которые в 2006 году предоставили в банк фальшивые справки о доходах, незаконно получили кредиты на сумму 37 тысяч долларов и до сих пор их не вернули, разоблачены в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "мошенничество" и "подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".