Бизнесменов, которые не вернули $37 тысяч кредита, разоблачили в Крыму
11:44, 16 декабря 2009Крым
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Действия подпадают под две статьи УК
Должностные лица частного предприятия, которые в 2006 году предоставили в банк фальшивые справки о доходах, незаконно получили кредиты на сумму 37 тысяч долларов и до сих пор их не вернули, разоблачены в Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "мошенничество" и "подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".
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