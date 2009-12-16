Бизнесменов, которые не вернули $37 тысяч кредита, разоблачили в Крыму

11:44, 16 декабря 2009
Крым
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Действия подпадают под две статьи УК

Должностные лица частного предприятия, которые в 2006 году предоставили в банк фальшивые справки о доходах, незаконно получили кредиты на сумму 37 тысяч долларов и до сих пор их не вернули, разоблачены в Крыму. 

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. 

Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "мошенничество" и "подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

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