За показ «Пилы-6» украинским чиновникам обещают дать по шапке

Служебное расследование определит вину должностных лиц, разрешивших прокат в Украине лент «Пила-6» и «Хостел -2».

«Излишне представлено зрителю грубое человеконенавистничество. Этого нельзя показывать людям», - сказал вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК в интервью ТВі, сообщила пресс-служба телеканала.

«Есть факт конфликта, есть факт нарушения, он установлен административным судом. Правительственный комитет обязал Минкульт и главную госслужбу в соответствии с процедурой провести служебное расследование, и только служебное расследование может указать на вину тех или иных служебных лиц», - заявил вице-премьер.

Комментируя беспрепятственный выход в прокат в Украине пяти предыдущих фильмов «Пилы» и одного «Хостела», ВАСЮНИК заявил, что на протяжении последних лет Нацкомисия по вопросам защиты общественной морали фактически не действовала.

В то же время председатель Нацсоюза кинематографистов Украины Сергей ТРИМБАЧ видит в позиции ВАСЮНИКА желание снять с должности председателя Госслужбы кинематографии Анну ЧМИЛЬ, отметили в пресс-службе. «Киностудии дерибанятся, скоро уже до последней. Вот она (ЧМИЛЬ) не позволяет... Она стоит на страже государственных, общественных интересов, а не частных, вот и не нравится», - сказал ТРИМБАЧ.