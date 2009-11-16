Используешь символику Ялты – плати

Исполнительный комитет горсовета Ялты утвердил положение о порядке выдачи разрешений на право использования местной символики города.

Пять необлагаемых налогом минимумов доходов граждан придется теперь платить частным предпринимателям – физическим лицам за право использования символики, сообщает пресс-служба мэрии.

Юридические лица будут платить 0,1% стоимости произведенной продукции, выполненных работ или предоставляемых услуг.

«Разрешение может быть аннулировано, если использование местной символики заявителем в коммерческих целях стало противоречить общепринятым моральным нормам», – отметили в мэрии.