Легковушка влетела в дерево: погиб водитель
10:33, 16 ноября 2009Крым
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Двое пассажиров травмированы
Один человек погиб и двое травмированы из-за наезда легкового автомобиля на дерево в северном Крыму.
«Форд» выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево ночью 15 ноября на трассе Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, сообщает пресс-служба ГАИ.
21-летний водитель, житель Джанкойского района Крыма, от полученных травм скончался в больнице.
23-летний и 21-летний крымчане-пассажиры легковушки получили сотрясения головного мозга и переломы.
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