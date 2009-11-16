Легковушка влетела в дерево: погиб водитель

Один человек погиб и двое травмированы из-за наезда легкового автомобиля на дерево в северном Крыму.

«Форд» выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево ночью 15 ноября на трассе Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, сообщает пресс-служба ГАИ.

21-летний водитель, житель Джанкойского района Крыма, от полученных травм скончался в больнице.

23-летний и 21-летний крымчане-пассажиры легковушки получили сотрясения головного мозга и переломы.