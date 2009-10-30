Крым «потерял» 720 тысяч туристов

Крым с начала года посетили около 4 млн. 849 тыс. отдыхающих – это на 12,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Как говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма, на 30 октября в автономии работают 190 здравниц, коэффициент заполняемости составляет 36,8%. В минувшем году в этот период функционировали 183 курортных учреждения, коэффициент был 41,2%.

«По данным исполкомов и райгосадминистраций курортных регионов, организованно в здравницах отдохнули 958,5 тыс. человек, что на 17,3% ниже, чем за аналогичный период 2008 года», – отметили в министерстве.

Cнижение числа туристов в Крыму чиновники объясняют мировым экономическим кризисом. От него пострадал не только полуостров, но и курортные конкуренты региона.