Грипп в Севастополе не зарегистрирован

В Севастополе ситуация по заболеваемости ОРВИ соответствует сезонному уровню, случаи гриппа не зарегистрированы, сообщила корреспонденту УНИАН заведующая эпидотделом городской СЭС Лариса ТИТОВА.

«Конкретные цифры сейчас назвать сложно, так как Севастополь не является опорной базой, как например, города Донецк, Днепропетровск и другие, где весь год такая информация собирается ежедневно. Но по информации из детских поликлиник и «скорой помощи», ситуация на сегодня на уровне предыдущих лет для нынешней поры года», - сказала она.

Как добавила ТИТОВА, «естественно, сейчас идет похолодание, количество заболевших увеличивается, но это значительно меньше, чем когда мы достигаем эпидпорога, когда у нас по тысяче и более человек заболевает за неделю. Сейчас в день госпитализируется в инфекционную больницу 10-11 человек, а когда достигаем эпидпорога, то эта цифра возрастает в 2-3 раза». «То есть мы ситуацию в Севастополе оцениваем как благополучную, соответствующую сезонному уровню», - сказала она.

По мнению представителя городской СЭС, «жители города не должны так активно реагировать, скупать все препараты, которые потом могут не пригодиться. Вот сейчас мы собрали информацию по всем аптекам о наличии, например, масок, и оказалось, что все маски скупили. Психоз какой-то».

Вместе с тем, как сообщила ТИТОВА, «в связи с такой ситуацией в Украине, в городе при Управлении охраны здоровья создан оперативный штаб для координации мероприятий, исходя из конкретной ситуации». Но, как добавила она, «в наших медучреждениях уже давно на каждый вариант развития ситуации есть планы, должностные лица знают, что они должны делать в том или ином случае, известны алгоритмы, схемы лечения, имеются памятки и так далее, это уже давно отработано. Кроме того, у нас есть целый ряд инструктивных указаний из профильного министерства».

Поэтому, как подчеркнула ТИТОВА, «категорически нельзя паниковать, а нужно просто выполнять свои обязанности».

Отвечая на вопрос, будет ли приостановлен учебный процесс в школах города, ТИТОВА отметила: «Мы не инициируем приостановление учебного процесса, потому что нет оснований по заболеваемости. Как правило, мы являемся инициаторами по приостановлению учебного процесса в школах, но на сегодня этой работой занимается городское Управление образования и науки».