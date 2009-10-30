Украинцы не верили, что их коснется свиной грипп

Еще вчера почти половина украинцев не верила, что эпидемия гриппа А/H1N1 затронет Украину.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты телефонного опроса на тему "Иммунопрофилактика в Украине", проведенного Институтом Горшенина с 26 по 28 октября.

Эксперты отмечают, что абсолютное большинство опрошенных жителей Украины (92,7%) слышали об эпидемии "свиного гриппа". Не слышали о такой эпидемии только 3,1% респондентов, а 4,2% - затруднились ответить на данный вопрос. Для сравнения: согласно результатам исследования Института Горшенина, проведенного с 5 по 8 мая 2009 года, слышали об эпидемии "свиного гриппа" 85,3%, не слышали - 6,5%, затруднились ответить на вопрос - 8,2%.

Относительно того, может ли эпидемия гриппа А/H1N1 затронуть Украину, мнения граждан разделились: около половины опрошенных (49,2%) считали, что такое может случиться, и почти столько же (46,3%) были уверены, что Украину такая эпидемия не затронет. Затруднились ответить на данный вопрос 4,5% респондентов. Для сравнения: исследование, проведенное в мае, показывало, что верят в возможность эпидемии "свиного гриппа" в Украине 45,7%, не верят - 41,6%, затрудняются с ответом - 12,7%.

В ходе телефонного опроса на тему "Иммунопрофилактика в Украине" с 26 по 28 октября всего, согласно случайной выборке, было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.