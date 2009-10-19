Севастополь ждет российские миллионы

16 ноября в Севастополь поступят 16 млн. грн. от России на социально-экономическое развитие города, сообщил первый заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Владимир КАЗАРИН сегодня на брифинге для журналистов.

По его информации, в Севастополь раз в полгода прибывает комиссия из Российской Федерации с целью проверки расходования выделяемых российской стороной - в соответствии с ранее подписанным двухсторонним межправительственным соглашением - средств на участие в социально-экономическом развитии города. 14 октября очередная комиссия закончила работу.

По итогам работы КАЗАРИН от имени городской администрации и исполняющий обязанности командующего Черноморским флотом РФ вице-адмирал Александр ТРОЯН подписали протокол, согласно которому российская сторона обязалась продолжить финансирование строительства утвержденных на 2009 и 2010 годы объектов.

Речь идет прежде всего о газовом дюкере (газовый трубопровод по дну Севастопольской бухты, строящийся с целью «закольцевать» газовую систему города, и повысить уровень давления газа), котельной в Каче, поликлинике в бухте Казачья (в этих местах базируются российские воинские части и наиболее компактно проживают семьи военнослужащих ЧФ РФ), Мартыновском канализационном коллекторе, полигоне твердых бытовых отходов в Первомайской балке.

По словам КАЗАРИНА, первый в нынешнем году транш был в размере 12 млн. грн., второй составит 16 млн. грн.