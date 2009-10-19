В Симферополе задержан насиловавший дочь отец

Подозревамый в изнасиловании приемной 5-летней дочери мужчина задержан в Симферополе 16 октября, сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

«Приемный отец причинил ей (дочке) тяжкие телесные повреждения, нанес глубокую психологическую травму», - отметили в милиции.

Ребенок, которого насиловали на протяжении нескольких дней, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Мужчина, 1972 года рождения, арестован по решению суда Центрального района Симферополя, заявили в милиции.

Крымские правоохранители считают необходимым усилить ответственность за педофилию.

«В Уголовный кодекс Украины необходимо добавить новые статьи, а имеющиеся - изложить в обновленной редакции. Наказание за подобные преступления должно быть безальтернативным - пожизненное заключение», - отметили в милиции.

Крымский главк МВД разработал законопроект, он передан на рассмотрение парламента страны.