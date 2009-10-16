В Кабмине назвали «Артек» безопасным для детей

Международный детский центр «Артек» является безопасным местом для оздоровления и отдыха детей, заявил заместитель министра семьи, молодежи и спорта Украины Ростислав ДРАПУШКО.

Как сообщает пресс-служба министерства, по результатам совещания членов спецкомиссии, созданной для проверки информации о вероятном факте совершения преступления в отношении детей в «Артеке», признано, что коллектив и работники органов внутренних дел осуществляют необходимый комплекс мероприятий для безопасного пребывания в лагере.

Это касается как организационных вопросов, связанных с повседневным пребыванием детей в «Артеке», так и мероприятий, связанных с воспитательной и оздоровительной деятельностью.

ДРАПУШКО выразил убеждение, что родители и лица, которые их заменяют, могут быть уверены: отдыхающий в «Артеке» ребенок «находится в полной безопасности, под пристальным круглосуточным присмотром со стороны специалистов и профессионалов, людей компетентных и ответственных».