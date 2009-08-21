В Севастополе сегодня проходит конференция педагогических работников города на тему: «Говорим и учимся на русском, украинском и других языках мира».

Планируется обсудить итоги развития образования в 2008-2009 учебном году и некоторые аспекты языковой образовательной стратегии в регионе, подготовку учителей русского языка и литературы в рамках Региональной программы содействия русскому языку и русской культуре в Севастополе, психологические аспекты двуязычия, как фактора повышения общей и языковой компетенции учащихся.

В конференции, организованной управлением образования и науки городской государственной администрации, примут участие преподаватели севастопольских школ и вузов.

С докладом на тему «Решение проблем языка в многонациональном Севастополе» выступит председатель Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя Валерий МИЛОДАН.

Сегодня же в горсовете Севастополя планируется провести общественные слушания «Говорим по-русски - учимся на русском. В школы Севастополя - русский язык и русскую литературу в полном объеме».

В Севастополе в минувшем учебном году на русском языке процесс воспитания и обучения осуществлялся в 98% дошкольных, 94% общеобразовательных и в 100% внешкольных и профессионально-технических учебных заведений; в высших учебных заведениях процесс обучения на русском языке обеспечен в 97% вузов.

Заместитель начальника управления образования и науки Севастопольской городской государственной администрации Жанна СЛЮСАР в интервью УНИАН сообщала, что в Севастополе, в отличие от других регионов Украины, полностью сохранено количество часов на изучение русского языка и литературы, а с целью поддержания высокого уровня требований к преподаванию предмета ежегодно проводится государственная итоговая аттестация по русскому языку выпускников 9-х и 11-х классов.

СЛЮСАР также сообщала, что согласно программе развития регионального русского языка, русской культуры на 2007-2011 годы, на сферу образования в 2007-м, 2008-м и 2009 годах из городского бюджета выделено, соответственно 600, 426 и 505 тыс. грн. Она добавила, что в соответствии с требованиями этой программы проведен мониторинг состояния обучения севастопольских школьников на русском языке. С этой целью проанализирована сеть учреждений образования, результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов, количественный и качественный состав учителей-словесников, организационное и методические обеспечение преподавание предметов «Русский язык», «Русская литература».

Кроме того, по информации заместителя начальника управления, углубленное изучение русского языка и литературы организовано за счет дополнительных часов в профильных классах, а также проведения факультативных занятий. Используя часы вариативной составляющей учебного плана, в 15% учебных заведений ведутся спецкурсы «Риторика», «Морфология», «Русская словесность», «Стилистика», «Юный журналист», «Литературное краеведение», «Культура русской речи» и другие. В 23% школ города организованы факультативные занятия «Трудные вопросы орфографии», «Юный филолог» и прочие. В каждом третьем учреждении образования созданы классы филологического профиля обучения.

По данным СЛЮСАР, несмотря на то, что начиная с 2007 года количество часов на изучение украинского языка и литературы во всех классах с 1-го по 11-й увеличилось с 42 до 49 часов в неделю, при этом количество часов на изучение русского языка не снизилось ни на час. Общее количество часов русского языка и литературы в тех же 1-11 классах составляет 52 часа. «Как видим, севастопольские школьники практически в двойном объеме получают знания по родственным и сходным морфологически, синтаксически, пунктуационно русскому и украинскому языкам и имеют гораздо более широкое образование и эрудицию в области литературы», сказала она.

По данным Министерства образования и науки Украины, минимальное количество школ с украинским языком обучения находится в Крыму – 7, а в Севастополе одна такая школа.