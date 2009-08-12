Правые Крыма просят возобновить ядерный статус Украины

Представители крымских организаций политических партий и общественных объединений национально-патриотического направления воспринимают обращение Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА к главе украинского государства Виктору ЮЩЕНКО как подготовку «московской экспансии» накануне президентских выборов и требуют возобновления ядерного статуса Украины.

«Российская правящая верхушка уже не играет в дипломатические фразы, а начала полномасштабное наступление на наше государство с целью его ликвидации», - говорится в обращении к Президенту Украины, премьер-министру, председателю Верховной Рады, партиям, общественным организациям и «украинцам в Украине и целом мире», текст которого распространила крымская организация Украинской народной партии.

По данным УНП, кроме этой силы, документ поддержали лидеры крымских организаций Народного руха Украины, Конгресса украинских националистов, ВО «Свобода», УРП «Собор» и представители 13 общественных объединений.

«Своим ультиматумом МЕДВЕДЕВ пытается вынудить украинцев стать малороссами и рабами Москвы», - говорится в обращении. Однако, считают его авторы, Кремлю не «удастся подкосить свободолюбивый украинский дух», и «запугивание и шантаж не подействуют».

Авторы обращения считают, что реакция на обращение Президента России «сорвала маски с прислужников Москвы в Украине». «В унисон зазвучали заявления представителей Партии регионов и коммунистов о поддержке позиции Кремля. Но московские холуи как в Киеве, так и в Крыму должны помнить - на войне предателей уничтожают первыми», - говорится в обращении.

Его авторы требуют «на фоне прямых угроз военной агрессии со стороны Москвы» немедленно «заявить о возобновлении ядерного статуса Украины», увеличить финансирование Вооруженных сил страны, закрыть воздушное пространство Украины для всех военных самолетов РФ, запретить какие-либо учения вооруженных формирований России на украинской территории и прекратить передвижение российских военных за пределами их дислокации.

Кроме того, они просят отозвать посла Украины в Российской Федерации «для консультаций» и заявить о выходе страны из состава СНГ.