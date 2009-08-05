Номера прибывающих в Крым машин и автобусов хотят фиксировать

Крымские власти хотят усовершенствовать методику подсчета количества туристов, для этого они собираются установить на въездах на полуостров видеокамеры для фиксации номеров прибывающих автомобилей и автобусов.

В Министерстве курортов и туризма говорят, что предоставляемые им еженедельные статистические данные о курортниках «далеки от совершенства».

В настоящее время профильное министерство использует методику, разработанную учеными Национальной академии природоохранного и курортного строительства. «Знаем, где наши прорехи. В частности, мы не досчитываем туристов, которые приезжают к нам на автомобильном транспорте», – сказала первый заместитель министра курортов и туризма автономии Марина СЛЕСАРЕВА.

По ее словам, сотрудники министерства недавно провели эксперимент: на въездах в Крым через Чонгар и город Армянск считали прибывающий на полуостров автомобильный и автобусный транспорт. «За 9 часов поток составил 14 тысяч. Кто это люди? Трудно сказать. Наверное, часть крымчан, часть приезжих. Как вычислить более или менее идеальную цифру, и, не дай Бог, не умножить ее на 60 дней в году, поскольку в пик сезона количество транспорта выросло?», – заявила замминистра.

Видеокамеры, которые будут фиксировать и распознавать номера автобусов и автомобилей, планируется установить в текущем году. На эти цели уже выделены средства. «Мы будем считывать номера автобусов и машин, и тогда можно будет более предметно говорить о том турпотоке, который мы могли бы добавить к цифрам (к статистическим данным)», – резюмировала СЛЕСАРЕВА.