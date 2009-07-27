Комиссию СНБО зовут в Севастополь для проверки земельных решений

Севастопольская городская государственная администрация пригласит в город комиссию Совета национальной безопасности и обороны Украины для проверки всех земельных решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя администрации Владимир КАЗАРИН.

«Мы поставили вопрос о приглашении в Севастополь комиссии Совета национальной безопасности и обороны Украины для проверки всех земельных решений, принятых городским советом и городской государственной администрацией. Пусть приедет этот орган, отвечающий за национальные интересы, потому что в ряде вопросов земельные отношения приобретают характер международных обязательств Украины», - сказал В.КАЗАРИН.

По его словам, «это касается все более учащающихся случаев изымания земли у Черноморского флота Российской Федерации под разными предлогами, что уже вызвало негативную реакцию со стороны России».

Кроме того, отметил В.КАЗАРИН, «это касается международных обязательствах Украины по сохранению культурного наследия». «Печальная судьба Херсонеса Таврического, земельные участки которого так и не переданы Национальному заповеднику «Херсонес Таврический», в результате чего проект включения Херсонеса в список культурного наследия ЮНЕСКО не может быть решен положительно», - уточнил он.

Как известно, администрация и горсовет Севастополя неоднократно обвиняли друг друга в махинациях с землей.