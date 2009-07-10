ГАИ задержала в Севастополе ракеты Черноморского флота (фото)

Управление МВД Украины в городе Севастополе подтверждает факт задержания автомобилей Черноморского флота России, которые без согласования перевозили крупногабаритный груз.

В официальном сообщении, размещенном сегодня на веб-сайте милиции, говорится, что «8 июля в 18.30 работниками ОГАИ УМВД Украины в городе Севастополе была остановлена автоколонна из четырех машин, принадлежащих одной из воинских частей ЧФ РФ. Движение данной колоны было приостановлено в связи с отсутствием согласования с компетентными органами Украины о передвижении ее за пределами мест постоянной дислокации в нарушении п. 5 ст. 15 соглашения между РФ и Украиной о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины».

Как отмечается в сообщении Отдела связей с общественностью севастопольской милиции, «за перевозку без согласования крупногабаритного груза в отношении старшего колонны и трех водителей составлены административные протоколы по ст. 132 КУоАП Украины.

В связи с отсутствием согласования с компетентными органами Украины передвижения колонны за пределами постоянной дислокации составлен акт, который подписали представители компетентных органов Украины и воинской части ЧФ РФ».

Сообщается также, что автомашины возвращены в начальный пункт.

Ранее источник в Управлении МВД Севастополя сообщил УНИАН, что сотрудники Госавтоинспекции задержали колонну грузовых автомашин Черноморского флота России. В ее состав входили три ракетовоза на базе автомашины «КрАЗ» в сопровождении вооруженной охраны (последнюю представляли военнослужащие ЧФ РФ, вооруженные автоматами, и один - пистолетом ПМ) и пожарного спецавтомобиля. Машины перевозили по территории региона закрытый тентом крупногабаритный груз.

Предъявить правоохранителям для осмотра груз российские военнослужащие отказались, ссылаясь на специальный характер груза и соответствующий приказ командования ЧФ, отметил собеседник агентства. Однако украинские правоохранители потребовали провести проверку и установили, что улицам города провозят без каких-либо разрешительных документов крылатые ракеты. При этом, сказал собеседник агентства, какого-либо согласования на эту перевозку с компетентными органами Украины не было.

Фото портала "Флот-2017"