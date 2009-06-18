Россия заявляет, что ФСБ находится в Крыму в соответствии с соглашениями

Сотрудники Федеральной службы безопасности России, работающие в составе Черноморского флота, находятся на территории Украины в соответствии с двусторонними соглашениями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Москве сказал официальный представитель Министерства иностранных дел России Андрей НЕСТЕРЕНКО.

«Все подразделения и службы ЧФ находятся на территории Украины в соответствии с двусторонними соглашениями. Исходим из того, что все вопросы будут рассматриваться в правовом поле и за столом переговоров. Все механизмы для этого у нас существуют», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

Он отметил, что в настоящее время между Россией и Украиной решаются практические вопросы, связанные с обеспечением условий, необходимых для полноценного функционирования ЧФ РФ и его пребывания на украинской территории.

А.НЕСТЕРЕНКО напомнил, что работа в этом направлении ведется в рамках подкомиссии российско-украинской межгосударственной комиссии, седьмое заседание которой состоялось 10 июня в Киеве и прошло, по мнению МИД РФ, успешно.

«Какие-либо вопросы, связанные с деятельностью представителей ФСБ России в составе ЧФ РФ в ходе заседания не обсуждалось», - подчеркнул официальный представитель российского МИД. При этом он отметил, что ряд украинских чиновников в последние дни сделали заявления по этому вопросу, имеется соответствующее обращение. «Они (обращения) рассматриваются», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

Он подчеркнул, что ЧФ РФ действует на территории Украины на основании двусторонних договоренностей.

Как сообщал УНИАН, руководитель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что после 13 декабря все сотрудники ФСБ России на Черноморском флоте должны покинуть украинскую территорию. По его словам, российскую сторону известили об этом по официальным каналам.

По словам руководителя СБУ, на ЧФ РФ сейчас работает 19 офицеров ФСБ, которые занимаются контрразведывательной деятельностью.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также заявил, что все функции, предусмотренные украинским законодательством, в том числе по безопасности российского моряка, возложены на подразделения военной контрразведки СБУ в Севастополе и Симферополе.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что СБУ может своими силами обеспечивать безопасность базирования ЧФ на территории Украины.