Жена премьера возглавила крымское Госкомпредпринимательство (фото)
Пилунский с февраля на пенсии
Председателем представительства Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Украины в Автономной Республике Крым назначена Алена ПЛАКИДА.
Об этом сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.
Сегодня председатель госкомитета Александра КУЖЕЛЬ представила А.ПЛАКИДУ.
По данным Совмина, А.ПЛАКИДА в 2001 году закончила Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» по специальности менеджмент организаций. Имеет ученую степень кандидата наук по государственному управлению.
В 2001-2003 годах работала экономистом в ОАО «Крымэнерго», в 2003-2004 годах – старшим экономистом КБ «Приватбанк», позже – экономистом в Крымской электроэнергетической системе.
|Светлана Верба (министр экономики Крыма), Александра Кужель и Алена Плакида
До назначения на должность главы представительства Госкомпредпринимательства А.ПЛАКИДА работала заместителем директора Крымского регионального центра инновационного развития.
***Алена ПЛАКИДА – жена крымского премьера Виктора ПЛАКИДЫ.
Ранее крымское представительство Госкомпредпринимательства возглавлял депутат парламента автономии Леонид ПИЛУНСКИЙ. Он уволен с должности в связи с выходом на пенсию, уточнил по телефону сотрудник Совмина.
Фотографии пресс-службы правительства Крыма.