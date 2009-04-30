Жена премьера возглавила крымское Госкомпредпринимательство (фото)

Председателем представительства Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Украины в Автономной Республике Крым назначена Алена ПЛАКИДА.

Об этом сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Сегодня председатель госкомитета Александра КУЖЕЛЬ представила А.ПЛАКИДУ.

По данным Совмина, А.ПЛАКИДА в 2001 году закончила Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» по специальности менеджмент организаций. Имеет ученую степень кандидата наук по государственному управлению.

В 2001-2003 годах работала экономистом в ОАО «Крымэнерго», в 2003-2004 годах – старшим экономистом КБ «Приватбанк», позже – экономистом в Крымской электроэнергетической системе.

До назначения на должность главы представительства Госкомпредпринимательства А.ПЛАКИДА работала заместителем директора Крымского регионального центра инновационного развития.

***Алена ПЛАКИДА – жена крымского премьера Виктора ПЛАКИДЫ.

Ранее крымское представительство Госкомпредпринимательства возглавлял депутат парламента автономии Леонид ПИЛУНСКИЙ. Он уволен с должности в связи с выходом на пенсию, уточнил по телефону сотрудник Совмина.

Фотографии пресс-службы правительства Крыма.