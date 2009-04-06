Прокуратура разозлилась на милицию

Прокуратура Крыма из-за ненадлежащего контроля за исполнением постановлений о наложении штрафов требует привлечь к ответственности начальников почти половины городских и районных отделов милиции автономии.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурорская проверка установила, что работники органов внутренних дел выписывают много штрафов, но не контролируют, как они выплачиваются.

Например, Центральный райотдел милиции Симферополя в 2008-2009 годах направил для принудительного исполнения 856 постановлений о наложении штрафов, из них выполнено всего 6,7%.

В ходе выборочных проверок прокуратура выявила 500 фактов отказов открыть исполнительное производство о взыскании штрафов из-за несоответствия составленных работниками милиции постановлений.