В акватории Черного и Азовского морей обещают сложную погоду
01:00, 20 марта 2009Крым
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Влияние атлантического циклона
20 марта в связи с влиянием активного атлантического циклона ожидается осложнение погодных условий в акватории Черного и Азовского морей.
Как сообщает Укргидрометцентр Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, ожидается усиление скорости ветра до 25-30 м/с.
Высота волн в Черном море 30-50 дм, в открытом море – до 60 дм, в Азовском море – 15-20 дм.
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