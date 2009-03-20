В акватории Черного и Азовского морей обещают сложную погоду

20 марта в связи с влиянием активного атлантического циклона ожидается осложнение погодных условий в акватории Черного и Азовского морей.

Как сообщает Укргидрометцентр Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, ожидается усиление скорости ветра до 25-30 м/с.

Высота волн в Черном море 30-50 дм, в открытом море – до 60 дм, в Азовском море – 15-20 дм.