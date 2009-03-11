Ющенко считает некорректной рекомендацию уволить Куницына

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает некорректной рекомендацию Верховной Рады Украины выполнить решение Севастопольского горсовета о выражении недоверия председателю Севастопольской городской государственной администрации Сергею КУНИЦЫНУ, поскольку суды приняли иные решения. Об этом идет речь в письме Президента, направленном в Верховную Раду Украины, сообщил журналистам председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, находясь в Севастополе.

16 января 2009 года ВР Украины, заслушав отчет Временной следственной комиссии, предложила Президенту Украины реализовать решение горсовета Севастополя о выражении недоверия председателю горадминистрации С.КУНИЦЫНУ.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос «Есть ли какой-то результат по работе временной комиссии парламента в Севастополе?», В.ЛИТВИН сказал, что «результат есть». 6 марта он получил ответ от Президента Украины, «который написал так, что я обращаю ваше внимание, что вы некорректно сформулировали требования к Президенту Украины по поводу решения городского совета, ибо суды приняли иную точку зрения», отметил председатель ВР. В то же время В.ЛИТВИН добавил, что «решения судов по этому поводу мы не получали».

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос «Есть ли какой-то результат по работе временной комиссии парламента в Севастополе?», В.ЛИТВИН сказал, что «результат есть». 6 марта он получил ответ от Президента Украины, который написал, что требование по поводу решения городского совета, ибо суды приняли иную точку зрения», отметил председатель ВР. В то же время В.ЛИТВИН добавил, что «решения судов по этому поводу мы не получали».

«Что касается расследования тех эпизодов, которые нашли отражение в материалах следственной комиссии, пока мы окончательных результатов исследования этого отчета правоохранительными органами не получили. Еще есть время», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 27 мая 2008 года Севастопольский городской совет выразил недоверие председателю Севастопольской городской государственной администрации С.КУНИЦЫНУ.

5 июня 2008 года ВР Украины создала Временную следственную комиссию по вопросам выяснения обстоятельств, касающихся нарушения Конституции и законодательства Украины Севастопольской городской государственной администрацией и Севастопольским городским советом, другими органами исполнительной власти по вопросам земельных отношений, а также относительно служебных злоупотреблений и разворовывания государственных средств при выполнении работ по Программе социально-экономического развития города Севастополя. ВСК возглавил народный депутат от Партии регионов Иван ВЕРНИДУБОВ.

16 января Верховная Рада Украины заслушала отчет ВСК и рекомендовала Президенту Украины В.ЮЩЕНКО выполнить решение Севастопольского городского совета о выражении недоверия С.КУНИЦЫНУ.

В конце января С.КУНИЦЫН подал в Окружной административный суд АРК иск «О признании недействительным правового акта индивидуального действия», ответчиком по которому будет Верховная Рада Украины. В исковом заявлении содержится требование признать незаконным и отменить постановление парламента.

С.КУНИЦЫН считает решение парламента «политическим», а работу ВСК - «необъективной и заказной».