Гриценко предлагает прекратить раздачу розовых слонов

Народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает сократить численность управленческого аппарата в государственных структурах.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе депутат сообщил, что соответствующий законопроект уже готов.

«Я в течение недели внесу законопроект, который направлен на сокращение численности управленческого аппарата в государственных структурах, начиная от Кабинета Министров, от каждого отдельного министерства и всех центральных органов исполнительной власти», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, в Кабинете министров должны быть первый вице-премьер и не более трех вице-премьеров, в каждом министерстве - один первый заместитель и не более трех заместителей. «А сейчас их (заместителей) по семь, по восемь, по десять», - отметил он.

А.ГРИЦЕНКО считает, что сегодня «каждый новый заместитель - это раздача слонов, попытка трудоустроить членов коалиция или тех, кто вокруг коалиции».

Он также пояснил необходимость сокращения численности управленческого аппарата в госструктурах тем, что каждый заместитель - «это не просто зам, это дополнительный офис, аппарат, машина, структуры под ним и полномочия».

А.ГРИЦЕНКО также отметил, что «министр не может эффективно работать, когда у него в прямом подчинении более 9-ти человек».