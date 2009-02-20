Президент ветировал закон о государственной поддержке детского центра «Артек»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал Закон «О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия» (№ 906–VI), принятый Верховной Радой 3 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По мнению Президента, принятый закон имеет ряд недостатков, которые будут создавать препятствия в работе детских учреждений.

Поэтому, в соответствии с Конституцией Украины, глава государства вернул закон со своими предложениями для повторного рассмотрения ВРУ.

Суть внесенных В.ЮЩЕНКО предложений сводится к трем основным моментам.

В частности, он предлагает при определении размера земельных участков, которые предоставлены в постоянное пользование «Артеку» и принадлежат к землям государственной собственности и не подлежат отчуждению, учесть земельный участок размером 2,8 га бывшего пансионата «Аю-Даг» (с пляжной зоной), который находится у детского центра на праве хозяйственного ведения.

Кроме того, Президент предлагает разрешить аренду закрепленного за детскими центрами имущества для размещения аптечных киосков, инженерно-технических сооружений связи, а также банкоматов для обслуживания зарплатного проекта для работников центра.

В.ЮЩЕНКО также подчеркивает, что в последнее время участились попытки введения сервитута относительно земельных участков, предоставленных в постоянное пользование «Артеку», путем установки сервитута относительно этих земельных участков по решению суда.

По его мнению, установление земельного сервитута может привести к проходу (проезду) по территории детского центра грузового транспорта, что может представлять угрозу жизни и здоровью детей и нанести вред природной среде.

Президент предлагает запретить установление сервитута относительно имущества, закрепленного за детскими центрами «Артек» и «Молодая гвардия» на праве хозяйственного ведения, а также относительно земучастков, предоставленных этим детским центрам в постоянное пользование.

В.ЮЩЕНКО уполномочил руководителя Государственного управления делами Игоря ТАРАСЮКА представлять его предложения во время рассмотрения закона на пленарном заседании Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 февраля приняла закон о государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия».

Законом предусматривается предоставление дополнительного финансирования в 2010 году на приобретение 90% путевок «Артека» и 100% путевок «Молодой гвардии».

Кроме того, закон определяет особенности правового режима имущества детских центров, которое закреплено за ними на праве хозяйственного ведения, и земельных участков, предоставленных им в постоянное пользование.