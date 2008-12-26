Сотрудники крымской АЗС отбили нападение парней с пистолетом

Сотрудники автозаправочной станции (АЗС) в Ленинском районе Крыма отбили нападение трех нетрезвых молодых людей, у которых был пистолет.

«Парни были пешими, но с пистолетом. Им явно хотелось продолжения веселья, поэтому, приняв светящиеся стекла операторской за витрину бара, стали требовать у рабочего автозаправочной станции… водки, закуски и денег», - сообщает пресс-служба крымской милиции.

Когда сотрудники АЗС вышли из помещения побеседовать с «клиентурой», один из парней выхватил пистолет и нажал на спусковой крючок. «Но произошла осечка. Парень, раздосадованный таким проколом, со всего маху ударил пистолетом по голове заправщика», - говорится в сообщении. Однако, отмечает милиция, сотрудник АЗС «оказался крепким парнем». «Уже через несколько секунд его обидчик, скуля, отползал в кусты. Выбитый из рук пистолет валялся на асфальте, а двое подельников, поднимая клубы пыли, убегали по трассе», - сообщает милиция.

Заправщики вызвали «скорую помощь» - их коллеге потребовалось наложить несколько швов - и милицию.

Двое молодых парней вернулись на АЗС: подобрать с «поля боя» раненого товарища, а заодно выпросить у заправщиков пистолет. «Но выбрали для этого самый неудачный момент - как раз к приезду следственно-оперативной группы Ленинского райотдела милиции, которая и повязала всех скопом», - сообщает пресс-служба крымского Главка милиции.

Возбуждено уголовное дело.