Десятка самых влиятельных людей мира (по версии Newsweek)

Избранный Президент США Барак ОБАМА, председатель КНР ХУ Цзиньтао и Президент Франции Николя САРКОЗИ возглавили список самых влиятельных людей мира по версии журнала

Еженедельник, последний в этом году номер которого поступит в продажу сегодня, 22 декабря, составил перечень, в который вошли 50 известных политиков, экономистов и других деятелей современности. Этот материал появился накануне на интернет-сайте издания.

В "десятку самых влиятельных" вошли также глава Федеральной резервной системы США Бен БЕРНАНКЕ, руководитель Европейского центрального банка Жан-Клод ТРИШЕ и глава Банка Японии Масааки ШИРАКАВА, отмечает NEWSru.

На 7-м и 8-м местах расположились британский премьер Гордон БРАУН и федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ. На 9-м месте - премьер-министр РФ Владимир ПУТИН. На 10-м месте - король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз Аль САУД.

В перечень журнала вошли также северокорейский лидер КИМ Чен Ир (12-е место), Хиллари и Билл КЛИНТОНЫ (13-е и 14-е место), индийский политик Соня ГАНДИ (17-е место), премьер-министр Ирака Нури аль-МАЛИКИ (21-е место).

На 36-м и 37-м местах оказались соответственно мэр Нью-Йорка Майкл БЛУМБЕРГ и Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI. "Террорист номер один" Усама бен ЛАДЕН расположился на 42-м месте.

Среди "самых влиятельных людей мира" оказались также "друзья Барака ОБАМЫ" - именно так они обозначены в списке на 30-м и 31-м местах - главный политстратег штаба Б,ОБАМЫ Дэвид АКСЕЛЬРОД и советник избранного Президента Валери ДЖАРРЕТ.