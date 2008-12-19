Крымчанам посоветовали запастить газовыми баллончиками и ... свистками

Начальник милиции Крыма – заместитель министра внутренних дел Украины Николай ИЛЬИЧЕВ советует гражданам быть крайне осторожными и бдительными сейчас, когда страна переживает финансово-экономический кризис.

Несколько советов Н.ИЛЬИЧЕВА изложены в информации Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму.

Так, руководитель милиции Крыма советуе т гражданам избегать случайных знакомств, застолья с малоизвестными людьми, не «изливать душу» кому попало и где попало, не принимать помощь чужих людей.

Н.ИЛЬИЧЕВ напомнил, что денежные средства и ценности лучше хранить «в малодоступных местах». «Например, в скрытых укрепленных сейфах, либо в специальных хранилищах банков. Последняя услуга по аренде сейфов в банках в настоящее время весьма распространена и эффективна, а главное - доступна по цене. Жилище лучше взять под охранную сигнализацию», - отметил начальник крымской милиции.

Кроме того, он посоветовал родителям «приглядеться к досугу и окружению» своих детей. «Оградить их от нежелательных компаний и пагубного влияния», - уточнил начальник милиции Крыма. Он также отметил, что гражданам необходимо уделить внимание пожилым родственникам. «Чаще проведывать их, созваниваться, сопровождать в период получения пенсий, взять на себя проплату их коммунальных платежей, приобретение продуктов питания», - заявил главный милиционер автономии.

Сейчас не лишними будут, добавил Н.ИЛЬИЧЕВ, «и забытые всеми свистки, газовые баллончики, другие виды индивидуальной защиты».

«Короче, должно обостриться чувство самосохранения и ответственности за себя и членов своей семьи. Ведь свойственно же это животным, так почему мы не можем мобилизоваться», - сказал начальник милиции Крыма.

Если все же совершено преступление, то первое, что необходимо сделать, – как можно быстрее сообщить о нем в милицию. «От времени получения информации о совершении преступления во многом зависит успех его раскрытия. Постарайтесь запомнить приметы преступника, манеру его поведения, разговора, элементы одежды, транспорт», - советует Н.ИЛЬИЧЕВ.