«Зеленые» 14 регионов требуют открытых выборов лидера партии

Руководители областных организаций Партии зеленых Украины требуют проведения открытых выборов председателя партии.

Об этом идет речь в тексте обращения инициативной группы ПЗУ, переданном УНИАН сегодня.

В частности, в обращении руководители 12 областных организаций Партии зеленых Украины, а также Крымской организации, Севастопольской городской организации и члены Политсовета партии требуют проведения открытых выборов главы ПЗУ.

Они отмечают, что на 20 декабря 2008 года назначен очередной отчетно-выборный съезд Партии зеленых Украины. «Дата съезда неоднократно переносилась нынешним председателем ПЗУ Владимиром КОСТЕРИНЫМ, срок полномочий которого истек в августе этого года. Местом проведения закрытого съезда, без приглашенных и журналистов, был выбран санаторий в пригороде Киева Пуща-Озерная», - отмечают члены инициативной группы.

По словам представителей группы, они требуют не проводить выборы председателя партии в кулуарном режиме, на безальтернативной основе, «так как это приведет к банкротству партии вместе с бизнес-структурами В.КОСТЕРИНА». «В условиях мирового финансового кризиса олигархическая власть ведет Украину к банкротству”, - подчеркивается в обращении. Его авторы отмечают, что В.КОСТЕРИН, возглавив в 2006 году Партию зеленых, ”полностью исключил ее из общественно-политической жизни страны, используя в качестве придатка своих бизнес-структур».