Какие новости интересуют школьников (опрос)

Спортивные и культурные новости выпускников общеобразовательных школ интересуют больше, чем политические и экономические.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” и всеукраинской ассоциацией преподавателей истории и общественных дисциплин “Нова доба”. Результаты опроса были представлены сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Отвечая на вопрос “Какие новости для тебя наиболее интересны?”, по 19,6% опрошенных сказали, что их интересуют спортивные и культурные новости.

Для 16,6% учеников школ наиболее интересными являются криминальные новости, для 15,4% – политические новости, для 14,5% – слухи и сенсации, для 11,5% – экономические новости.

Вместе с тем на вопрос: “Насколько тебя интересует политика?”, 12,8% школьников ответили, что их очень интересует политика, 61% опрошенных политика интересует в известной мере, 16,7% – не интересует совсем, 9,6% не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос проводился на протяжении октября-ноября в 43 учебных заведениях, всего было опрошено 1349 выпускников общеобразовательных школ. Погрешность выборки составляет приблизительно 3,2%.