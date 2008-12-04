Горсовет Севастополя поможет уволенным морякам-черноморцам

Севастопольский городской совет примет непосредственное участие в адаптации военнослужащих Черноморского флота России, увольняемых в связи с реформированием российской армии, так как большинство из них останутся в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил председатель горсовета Валерий САРАТОВ.

Как считает глава горсовета, это важно, потому что «в большинстве членами семей российских офицеров являются граждане Украины». «Поэтому увольнение главы семейства и последующее отсутствие работы непосредственно скажется и на их жизни», - отметил В.САРАТОВ.

В связи с этим, председатель горсовета сказал: уже «сегодня горсовет готов встретиться с руководством Черноморского флота России для того, чтобы обсудить возможные совместные меры для адаптации тех, кто попал под сокращение, и определить, какое содействие нужно для реализации возможных программ российского командования по адаптации уволенных военнослужащих к условиям гражданской жизни».

Также, по мнению председателя горсовета, в условиях сокращения флота и увольнения, как предполагается, около 2-х тысяч офицеров и мичманов было бы уместным принять решение на межправительственном уровне о возможной передаче городу части освобождаемых флотом территорий и объектов с целью организации рабочих мест для тех же уволенных военнослужащих. Такая практика, считает В.САРАТОВ, «могла бы быть использована и в дальнейшем, в случае, если российский Черноморский флот не будет базироваться в Севастополе после 2017 года». «Это позволило бы менее болезненно пережить переходный период и уменьшить социальную, а, следовательно, и политическую напряжённость в городе», - добавил глава горсовета Севастополя.