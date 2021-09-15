25-26 сентября в выставочном центре "АККО Интернешнл" по адресу г. Киев, пр-т Победы, 40-Б (Пушкинский парк).

Настоящий праздник для ценителей ножей и любителей "острых" ощущений. На выставке будут представлены работы более 70-ти участников, среди которых будут как выдающиеся мастера ножевого дела, так и компании, которые представляют ножевые бренды. Два выставочных дня посетители смогут наблюдать разнообразные мастер-классы ножевой тематики и других направлений кузнечного искусства. Посетители выставки смогут не только увидеть воочию лучшие изделия клинковой продукции, но и стать их владельцами.

По традиции, в рамках выставки будет проведены показательные выступления и турниры по историческому фехтованию и лучной стрельбе. А также конкурсы среди всех участников на лучшее изделие в следующих категориях: ножи с фиксированным клинком, складные ножи, кухонные ножи, длинноклинковые изделия, изделия художественной ковки.

Приглашаем всех кому интересна ножевая тема принять участие в самом ожидаемом событии этой осени.

Присоединяйтесь к "Достойному делу"!

Гильдия кузнецов и ножарей Украины

Автор: Григорий Бондарь