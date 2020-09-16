17-го сентября 2020 года в 15.30 в Круглом зале МЦКИ (Октябрьский дворец), аллея Героев Небесной Сотни, 1, состоится круглый стол по решению вопроса возобновления финансирования реабилитации и санаторно-курортного лечения застрахованных лиц.

Тема круглого стола: Остановка реабилитации застрахованных лиц в санаторно-курортных учреждениях. Поиск путей решения проблемы на государственном уровне.

Напомним, что «Пунктом 2 части 5 заключительных положений «Закона Украины о внесении изменений в госбюджет 2020» от 13 марта 2020 (закон №553) было ограничено функцию Фонда социального страхования Украины (ФССУ) на осуществление текущих расходов на оплату лечения застрахованных лиц.

Якобы для экономии государственных средств 45 000 застрахованных лиц после инсультов, инфарктов, оперативных вмешательств и лиц с инвалидностью и производственными травмами лишили возможности пройти обязательное лечение и реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях. В этом году за средства ФССУ с 45 тыс. прошли реабилитацию только 5 тыс.

Несмотря на десятки жалоб, просьб о помощи от застрахованных лиц, обращений дирекции ФССУ, представителей застрахованных лиц, законодательные инициативы о восстановлении расходов не поддержаны. В органах законодательной и исполнительной власти отказываются понять сложность, важность этого вопроса, а главное объективно оценить последствия.

Вопрос требует урегулирования на законодательном уровне путем внесения соответствующих дополнений в законопроект № 3692, чтобы сдержать социальный взрыв 2 500 000 застрахованных лиц.

Положительное решение вопроса будет возможно лишь при поддержке народных депутатов и решений профильных комитетов и министерств. Поэтому к обсуждению в формате круглого стола приглашены Министерство социальной политики, Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Министерство экономики, председатели и члены Комитета по вопросам бюджета, Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, Комитета по вопросам здоровья нации, члены Правления Фонда социального страхования Украины, представители ОО людей с инвалидностью, застрахованные лица, которые пострадали от прекращения расходов на реабилитацию.

Задача круглого стола: разобраться в проблеме и закрепить действия по ее решению подписанием резолюции каждым участником круглого стола, ведь обеспечение здоровья Украинские важнейших векторов государственной политики, а поддержка людей с инвалидностью первоочередная задача в любой цивилизованной стране.

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Автор: УНИАН