Прокуратура хочет закрыть 19 автошкол Киева (перечень)

Прокуратурой Киева внесены предписания Управлению ГАИ ГУ МВД Украины в Киеве относительно снятия с регистрации в органах МРЭО 19 автошкол за нарушение условий при подготовке водителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

В частности, прокуратурой города Киева проведена проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в ходе которой были выявлены многочисленные факты нарушения руководством автошкол условий ведения образовательной деятельности по подготовке водителей категории „В”. Вследствие этого были вынесены предписания о снятии с регистрации таких автошкол, как СТК ТСОУ „Авиант”, ООО “Автоспортсервис”, ЧП “Автострит”, ЧП “Адель”, ЧП Дорошевская О.В., ООО “КАРТ-А”, СТК “Ласточка”, Межрайонный учебно-методический центр ТСОУ, Городской спортивно-технический автомотоклуб ТСОУ, ЧП “Авто Кураж”, ЧП “Белл”, ЧП “Чернобыльмедтехника”, “Святошинский спортивно-технический клуб”, Соломенская районная организация ТСОУ, СТ “Колос”, “Спортивно-технический клуб им. С.Королева”, СТК ТСОУ ВО “Киевский радиозавод”, ООО “Винол” и ООО “Укравтоцентр”.

Однако, как сообщили в пресс-службе, Окружной административный суд города Киева по искам руководителей ООО “Автоспортсервис” и ЧП “Автострит” вынес постановления об отмене предписаний прокуратуры и разрешил этим заведениям, которые не имеют лицензии Министерства образования и науки Украины, продолжать подготовку водителей категории „В” и сдавать экзамены в органах МРЭО УГАИ ГУ МВД Украины в Киеве.

Прокуратура столицы не согласилась с такими решениями суда, и обжаловала их в апелляционном порядке.