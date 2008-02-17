Шуфрич Костяная Нога станет главной ударной силой Партии регионов?

14:24, 17 февраля 2008
Разное
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Надо же такому случиться: на том самом месте, куда конвой свалил машину с неприкосновенным нардепом внутри, оказался другой неприкосновенный… точнее его конечность?.. Но в этом есть и свои плюсы...

Регионалу Нестору Шуфричу предстоит 2–3 недели провести в гипсе. Сие «счастье» нардеп заработал во время потасовки с конвоем Рудьковского в клинике. Три отважных нардепа пытались не отдать плотно упакованного (см. фото) экс-министра для транспортировки обратно в СИЗО. А конвой не стремился оставлять подопечного на попечение посторонних, пусть даже и небезызвестных личностей. 

В процессе инцидента правоохранители были вынуждены заняться перетаскиванием вручную автомобиля нардепа Лукьянова (вместе с самим Лукъяновым внутри). Видимо, регионал пытался машиной заблокировать выезд из клиники. И надо же такому было случиться, чтобы на том самом месте, куда конвой «свалил» машину с неприкосновенным нардепом внутри, оказался другой неприкосновенный… ну, или его конечность. Кстати, надо отдать должное милиции, ни к одному, ни к другому депутату в процессе подняли-бревнышко-весело-перенесли-положили-бревнышко они и пальцем не прикоснулись.

А Шуфрич заработал, скажем прямо, не только отличный повод для самопиара, но и издалека бросающийся в глаза «знак отличия».

Само собой, подобной «приятности» и врагу не пожелаешь. Но раз уж так случилось, возьму на себя смелость рекомендовать Нестору Ивановичу несколько вариантов использования нежданной «обновки».

Самый тривиальный и изрядно затасканный вариант: использовать гипс для того, чтобы друзья и враги писали на нем добрые и, соответственно, недобрые пожелания, а по истечении срока пребывания в гипсе опубликовать «Похождения ноги Шуфрича».

Можно стучать гипсом по трибуне Верховной Рады, обещая встречу с кузькиной мамой всем сторонникам НАТО.

В особо напряженных моментах гипс неплохо заменяет кастет, как следует из личного опыта Семена Семеновича Горбункова – главного героя фильма «Брильянтовая рука». Правда в исполнении Шуфрича «удар гипсом» должен смотреться более эротично – с замахом ногой… а если еще и с разворота – пристальное внимание прессы гарантировано на месяц вперед.

«Костяная нога» прекрасно подойдет для блокирования двери в президиум парламента. Причем Шуфрич, в отличие от кресла, до сих пор использовавшегося для этой цели, имеет еще и возможность кричать как в маршрутке: «Водитель, закрой дверь… ты мне ногу придавил!» внося дополнительную сумятицу в процесс парламентских разборок.

Если верить сообщению пресс-службы Партии регионов в той его части, что рентген Шуфричу не то сделали, не то «доделали» не в пятницу вечером, когда он получил травму, а в субботу во второй половине дня… И если допустить, что все это время Нестор Иванович провел… под рентгеном, слабо фосфоресцирующий и глухо постукивающий гипсом Шуфрич вполне может сгодиться для того, чтобы на все прогнозируемые медиками 2–3 недели с гарантией очистить помещение Верховной Рады. Причем, не только сессионный зал, а все здание – включая буфеты, туалеты, подсобки и подвалы.

Правда, самому Шуфричу все это время придется провести на бессменной вахте. Но, как показал вечер пятницы, отважный нардеп способен на любые подвиги.

Вера Сорока, Киев 

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