Состоялись похороны городского головы Ровно

В Ровно состоялась многолюдная церемония похорон городского председателя Виктора Чайки.

Как передает корреспондент УНИАН, прощание с мэром Ровно происходило в областном музыкально-драматическом театре. Попрощаться с В.Чайкой пришли министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО с женой, министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА, заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, другие высокопоставленные должностные лица, народные депутаты, мэры городов Украины, делегации из соседних стран, а также послы и представители дипломатических учреждений иностранных государств в Украине.

Этот день в Ровно был объявлен днем траура, на предприятиях, учреждениях и в организациях города были приспущены государственные флаги с траурными лентами.

Как сообщалось, ровенский городской голова умер вечером 12 февраля на 67-м году жизни в Польше, по пути на медицинское обследование в Германию.

Соболезнования по поводу смерти В.Чайки его родным и близким направили Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.