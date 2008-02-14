Во Львове установят автоматы по продаже презервативов

К Евро-2012 на улицах Львова будут установлены автоматы по продаже презервативов и воды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании сессии Львовского городского совета начальник Управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир ЗУБ.

Также, по словам В.ЗУБА, в инфекционных отделениях львовских больниц на время Евро-2012 будет установлено 200 дополнительных коек “на случай инфекции”.

В свою очередь директор департамента Евро-2012 Львовского городского совета Олег ЗАСАДНЫЙ сообщил журналистам, что с марта в Киеве начнет работать офис Львовского городского совета по подготовке к Евро-2012.

По словам О.ЗАСАДНОГО, главной функцией офиса, который будет находиться возле здания Верховной Рады Украины, станет подготовка к проведению во Львове матчей Евро-2012 через координацию связей управлений и департаментов Львовского городского совета с профильными министерствами и государственными комитетами.