Откуда Украина взяла деньги для Фирташа и Ко?

Реплика специалиста В Секретариате Президента заявили, что Кабмин аккумулирует на казначейском счету средства, чтобы рассчитаться с долгами "РосУкрЭнерго". "Это 4,3 миллиарда гривен (более чем $815 миллионов), и Кабинет министров готов направить большую их часть "Нафтогазу Украины" в ближайшее время", – сообщил УНИАН.

Сумма в 4,3 миллиарда гривен копейка в копейку совпадает со строкой в госбюджете "Компенсация НАК "Нафтогаз Украины" разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства на производство тепловой энергии, которая потребляется населением". По логике, в 2008 году эти средства должны были направляться на оплату разницы между ценой импортированного газа в 179,5 доллара за тысячу кубометров и ценой в 136 долларов для предприятий теплоэнергетики.

Теперь все эти средства на День Святого Валентина пойдут одним траншем "РосУкрЭнерго" в счет долгов ноября – декабря 2007 года. Компенсировать разницу в ценах в этом году уже не за что.

Ясное дело, в изменениях к бюджету-2008, которые правительство закончит разрабатывать через две недели, этот недостаток будет компенсирован: Нафтогаз получит по меньшей мере еще один миллиард долларов на компенсацию.

Иначе говоря – еще один миллиард долларов на бесхозяйственность и популизм, который уже никоим образом не назовешь дешевым. При условиях, когда высокие цены на энергоносители являются реальностью, и дальше удерживать субсидирующие цены для конечных потребителей - безответственно, и безответственность эта, судя по настроениям нашего политического бомонда, будет продолжаться до президентской гонки. И не один еще миллиард долларов налогоплательщиков развеется дымом в топке бюджетного популизма, хотя мог бы быть использован значительно эффективнее.

И зачем тогда ляпать языками об энергосберегающих технологиях и выделять на них в этом году из бюджета 600 миллионов гривен? Какой смысл экономить на потреблении газа, если сегодня патерналистское государство спонсирует четверть его стоимости, а с приближением следующих выборов, так и вовсе будет спонсировать половину?

Кстати, с чем бы его сравнить эти 4,3 бюджетных миллиарда гривен, которые пойдут в оплату наших газовых долгов?

В прошлом году содержание всех поликлиник и станций скорой помощи стоило государству и органам местного самоуправления 3,7 миллиардов гривен. Финансирование всех детских садиков обошлось налогоплательщикам в 5,3 миллиарда гривен, а "помощь в решении жилищного вопроса за счет бюджета" – 2,3 миллиарда.

Следовательно, форточки – настежь?

Станислав Голубенко, Киев