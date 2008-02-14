ДТП в Ривненской области: пострадали 4 белорусов

В с.Верхив Острожского района Ривненской области, на автодороге “Ривне-Острог” водитель микроавтобуса "Мерседес-Бенц", в котором находилось 8 пассажиров - граждан Республики Беларусь, на скользкой дороге не справился с управлением и допустил опрокидывание микроавтобуса.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия 4 человек пострадали, с травмами разных степеней тяжести они госпитализированы в Острожскую центральную районную больницу.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Ривненской области.

По факту события правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 99 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 13 человек и 122, - травмированы.