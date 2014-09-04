Старое лицо футбольной сборной

Сборная Украины по футболу провела последний товарищеский матч перед стартом отборочной кампании Евро-2016. Уже в понедельник, 8 сентября, команда впервые предстанет в официальной встрече после 10-месячного перерыва. Впрочем, время почти никак не повлияло на главную команду страны.

Игра с Молдовой стала обычным «товарняком». Таким, каким он и должен был быть. Достаточно медленные скорости, полное отсутствие какого-то намека на страсть или хотя бы желания продемонстрировать нечто эдакое. И только преимущество в классе украинцев позволяло им создавать больше моментов и, в конце концов, забить единственный гол в этом матче – 1:0. Было бы странно, если бы этот гол забили соперники из Молдовы.

Конечно, в этом смысле игра с Парагваем была бы куда интереснее. Все-таки на ЧМ-2010 команда дошла до четвертьфинала. Да, не попали южноамериканцы на нынешнее первенство мира в Бразилию. Так и нас там, в общем-то, тоже никто не видел. Но… Парагвайцы поступили так, как поступили. Возможно им издалека виднее, что у нас тут происходит. И пусть это останется на их совести.

Уже начало матча с Молдовой показало, что Фоменко по-прежнему верит в ту команду, едва не совершившую чудо в плей-офф ЧМ-2010 с французами в ноябре. Даже несмотря на отсутствие целой группы игроков – травмы Хачериди, Ротаня, Гармаша, Гоменюка, Мандзюка и Коноплянки – желания опереться на новичков у Михаила Ивановича не просматривалось абсолютно никакого. Из пятерки приглашенных на сбор игроков – Ковальчука, Ребенка, Громова, Шахова и Будковского – ни одного не было в стартовом составе. При этом Будковского в составе не могло быть, в принципе. Так как еще в понедельник, 1 сентября, он вернулся в расположение молодежной сборной, которой еще предстоит куда более важный матч отбора Евро-2015 против сборной Швейцарии. Единственной же плановой заменой Фоменко стал выход на поле во втором тайме Громова, который заменил Ярмоленко. Что же касается Ковальчука, то ему посчастливилось сыграть только благодаря стечению обстоятельств – травме Тимощука и вынужденной замене.

Между тем, именно вышедший на замену Громов стал одним из главных героев игры. Артем по левому флангу ворвался в штрафную площадку соперника и, находясь у линии ворот, откатил мяч назад. Набегавший из глубины поля Роман Безус в касание пробил под дальнюю штангу – получился очень эффектный гол. В общем, новичок создал голевой момент. Причем, единственный в этом матче.

Ковальчуку столь ярким эпизодом отметиться не удалось. А Ребенок и Шахов так и просидели весь матч в глубоком запасе. И это при том, что игра была товарищеская. И по ее ходу тренерский штаб сборной Украины сделал в два раза больше замен, чем может это сделать в игре официальной – шесть.

Уже после матча, видимо, извиняясь за свой чрезмерный консерватизм, Михаил Иванович отметил: «Новички продемонстрировали большое желание играть в национальной сборной. Мы будем наблюдать за их дальнейшими выступлениями». Сказал – как отрезал. Ведь впереди еще есть официальный матч, стартовый - в отборе на Евро (со Словакией). Получается, что здесь места дебютантам тренер не видит вообще.

Впрочем, тренера понять можно. Места и времени для того, чтобы увидеть потенциальных новичков у него, в общем-то, не было. После окончания отборочного турнира Чемпионата мира-2010, сборная Украины провела лишь три матча. Три матча - за год! Проблемы, возникшие внутри национальной Федерации, напрямую отражаются на жизни команды. Ее болельщиков (читай – всю Украину), самих игроков и тренерский штаб постоянно держали в подвешенном состоянии – рассказывали что у ФФУ нет денег, просили потерпеть, «кормили завтраками». Завтра наступило. Вернее, наступит в понедельник. Если отказаться от проведения товарищеского матча еще можно, то не выйти на официальную игру…

Матч с Молдовой показал, что единая цельная команда, несмотря ни на что, у Украины есть. Даже товарищеский характер игры не смог скрыть главного. Команда, как и прежде, предстала единым живым организмом. Тот фундамент, который был заложен Фоменко после кризисного периода осени 2012-го, никуда не делся. Командная атмосфера, желание работать на результат, самоотдача – то, что принесет успех уже в первом матче нового цикла. Должно принести.

Прошлый отборочный цикл приучил болельщиков к главному – вере в победу этой сборной. Предпосылок для того, чтобы разочароваться в команде, ни тренер, ни его подопечные, не дают абсолютно никаких.

Кирилл Стадниченко