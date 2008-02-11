Церковь в цистерне (фоторепортаж)

Настоятель Дмитрий Андрийчик в церкви, размещенной в цистерне, в с. Переходы (Тернопольская обл.). Отец Ян Пионтковский в свое время выкупил цистерну, которую из Сибири привез местный житель. За два месяца прихожане оборудовали цистерну – покрасили, подключили свет, сделали пол, парадный вход, и даже украсили витражами. Сперва храм был предметом подтруниваний, но крестьяне и настоятель храма Дмитрий Андрийчик, привыкли.

”Отцы-доминиканцы решили эту цистерну приобрести, чтобы люди молились Богу. И не важно, где ты молишься, а какое у тебя сердце... во славу Бога”, - отметил настоятель храма.

Отец Дмитрий планирует подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

Фото Дмитрия Куприяна / УНИАН